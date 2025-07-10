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В Симферополе загорелась жилая многоэтажка — что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. На пожаре в жилой пятиэтажке в Симферополе по улице Киевской ранним утром в четверг спасли трех и эвакуировали семь человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.

Источник: РИА "Новости"

По данным пресс-службы, сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме на третьем этаже поступило спасателям в 4:27. Чтобы добраться к месту происшествия, спасателям потребовалось пять минут.

«Привлекалось три пожарно-спасательных автомобиля, проводилась разведка звеном газодымозащитной службы — сильное задымление. Возгорание на площади 30 “квадратов”, работало два звена. Спасены три человека, эвакуированы семь», — сообщили в пресс-службе.

Полностью ликвидировать пожар спасателям удалось в 6:25, уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Десять жильцов спасены, еще 15 эвакуированы на пожаре в многоэтажке в поселке Молодежное Симферопольского района Крыма накануне.