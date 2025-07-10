В Симферополе загорелась жилая многоэтажка — что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. На пожаре в жилой пятиэтажке в Симферополе по улице Киевской ранним утром в четверг спасли трех и эвакуировали семь человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.