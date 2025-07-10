15-летняя девочка утонула в Симферопольском водохранилище

По данным ведомства, в ночь на 9 июля в правоохранительные органы обратились родители 15-летней жительницы Симферополя с заявлением о пропаже дочери. Девушка накануне ушла из дома на прогулку, после чего о ее местонахождении ничего не было известно.
«Вечером недалеко от дома в водоохраной зоне Симферопольского водохранилища с привлечением специалистов республиканской аварийно-спасательной службы “Крым-СПАС” обнаружено ее тело с признаками утопления в воде», — говорится в сообщении.
Также удалось отыскать очевидцев несчастного случая, которые не имели возможности помочь девушке. В СК указали, что местность, где произошло ЧП, не предназначена для купания, а девушка не умела плавать.
В рамках проверки проводятся все необходимые мероприятия, назначены экспертизы.
Проверку по факту смерти подростка проводит прокуратура республики. Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав несовершеннолетних, полноте и эффективности работы органов системы профилактики, а также полноте мер, принимаемых уполномоченными органами и должностными лицами к обеспечению безопасности на водных объектах.