Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

15-летняя девочка утонула в Симферопольском водохранилище

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. В Симферопольском водохранилище обнаружено тело 15-летней девушки, следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, в ночь на 9 июля в правоохранительные органы обратились родители 15-летней жительницы Симферополя с заявлением о пропаже дочери. Девушка накануне ушла из дома на прогулку, после чего о ее местонахождении ничего не было известно.

«Вечером недалеко от дома в водоохраной зоне Симферопольского водохранилища с привлечением специалистов республиканской аварийно-спасательной службы “Крым-СПАС” обнаружено ее тело с признаками утопления в воде», — говорится в сообщении.

Также удалось отыскать очевидцев несчастного случая, которые не имели возможности помочь девушке. В СК указали, что местность, где произошло ЧП, не предназначена для купания, а девушка не умела плавать.

В рамках проверки проводятся все необходимые мероприятия, назначены экспертизы.

Проверку по факту смерти подростка проводит прокуратура республики. Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав несовершеннолетних, полноте и эффективности работы органов системы профилактики, а также полноте мер, принимаемых уполномоченными органами и должностными лицами к обеспечению безопасности на водных объектах.