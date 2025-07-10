Опубликована запись с места столкновения пассажирского автобуса с фурой в Омске

Жесткое столкновение произошло после выноса на встречку фуры Scania. На опубликованных кадрах можно увидеть, что у муниципального транспорта повреждена правая сторона корпуса, выбиты стекла. Осколками засыпало салон. У грузовика раскорежена передняя часть, машина смяла металлическое ограждения трассы.