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Опубликована запись с места столкновения пассажирского автобуса с фурой в Омске

Ребенок и пятеро взрослых получили травмы при ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники омского Следкома сняли на видео последствия серьезной аварии, которая произошла 9 июля на Исилькульском тракте. Напомним, грузовое авто протаранило автобус с десятью пассажирами. Пострадали четырехлетний ребенок и пятеро взрослых, включая двоих водителей.

Жесткое столкновение произошло после выноса на встречку фуры Scania. На опубликованных кадрах можно увидеть, что у муниципального транспорта повреждена правая сторона корпуса, выбиты стекла. Осколками засыпало салон. У грузовика раскорежена передняя часть, машина смяла металлическое ограждения трассы.

Ранее «КП Омск» поделилась подробностями автопроисшествия с участием автобуса. Мы также сообщали, что ход установления причин и обстоятельств ЧП контролирует прокуратура.