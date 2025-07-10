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В Ростове поезд насмерть сбил мужчину

На Текучева в Ростове под колесами поезда погиб мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове поезд насмерть сбил мужчину. Происшествие случилось утром 10 июля на улице Текучева. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил источник.

По предварительным данным, все случилось в районе дома № 235. Как рассказывают очевидцы, на вид пострадавшему было около 60 лет. Он скончался на месте до приезда скорой помощи.

Напомним, 9 июля на улице Платона Кляты люди обнаружили в мусорном контейнере тело младенца. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Позже следователи установили личность матери ребенка — ей оказалась 28-летняя ростовчанка.