Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

62-летняя женщина пострадала в аварии с «десяткой» и Honda в Самаре 9 июля

ДТП произошло в среду в Куйбышевском районе города.

ДТП произошло в среду в Куйбышевском районе города, сообщили в областном ГУ МВД.

32-летний автолюбитель на «десятке» следовал по Южному шоссе с улицы Уральской в сторону Промышленности. Вблизи одноэтажного кирпичного здания № 8А нарушил дистанцию и влетел в Honda Freed с 43-летним мужчиной за рулем.

62-летнюю пассажирку отечественной легковушки повезли в больницу. Там оказали необходимую помощь.

В тот же день в Комсомольском районе Тольятти водитель автобуса сбил 80-летнюю пенсионерку. Ей назначили амбулаторное лечение.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.