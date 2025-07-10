62-летняя женщина пострадала в аварии с «десяткой» и Honda в Самаре 9 июля

ДТП произошло в среду в Куйбышевском районе города, сообщили в областном ГУ МВД.
32-летний автолюбитель на «десятке» следовал по Южному шоссе с улицы Уральской в сторону Промышленности. Вблизи одноэтажного кирпичного здания № 8А нарушил дистанцию и влетел в Honda Freed с 43-летним мужчиной за рулем.
62-летнюю пассажирку отечественной легковушки повезли в больницу. Там оказали необходимую помощь.
В тот же день в Комсомольском районе Тольятти водитель автобуса сбил 80-летнюю пенсионерку. Ей назначили амбулаторное лечение.
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