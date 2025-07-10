В ГУФСИН России по Пермскому краю прокомментировали ЧП в Белом лебеде

По информации ГУФСИН России по Пермскому краю, на место происшествия незамедлительно прибыла ведомственная пожарная охрана учреждения и ГУ МЧС России по Пермскому краю. Всего на тушении пожара было задействовано 42 человека и 13 единиц техники.