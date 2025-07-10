Мотоциклист-бесправник насмерть разбился в Крупском районе

Там напомнили, что за управление транспортным средством без наличия прав предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин (1 базовая величина — 42 рубля). Если нарушение совершено повторно в течение года — штраф составит от 20 до 50 базовых величин. В этом случае нарушителя также могут привлечь к общественным работам либо подвергнуть административному аресту. За неоднократное совершение данного правонарушения в течение года предусмотрена уголовная ответственность, подчеркнули в УВД.