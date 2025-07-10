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Мотоциклист-бесправник насмерть разбился в Крупском районе

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Не имеющий прав управления мотоциклист погиб в деревне Докучино в Крупском районе, сообщили в УВД Минского облисполкома.

Источник: Telegram / УВД Миноблисполкома

Там уточнили, что трагедия произошла накануне в среду около 23:40. Погибшим оказался 39-летний местный житель.

Двигаясь на мопеде Racer в направлении д. Прошика, по предварительной информации, (водитель — Sputnik) неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на опору ЛЭП.

говорится в Telegram-канале ведомства

В результате мотоциклист скончался от полученных травм на месте ДТП.

В УВД Миноблисполкома уточнили, что управлявший мопедом бесправник совершал поездку без мотошлема.

Там напомнили, что за управление транспортным средством без наличия прав предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин (1 базовая величина — 42 рубля). Если нарушение совершено повторно в течение года — штраф составит от 20 до 50 базовых величин. В этом случае нарушителя также могут привлечь к общественным работам либо подвергнуть административному аресту. За неоднократное совершение данного правонарушения в течение года предусмотрена уголовная ответственность, подчеркнули в УВД.