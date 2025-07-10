Мотоциклист-бесправник насмерть разбился в Крупском районе

Там уточнили, что трагедия произошла накануне в среду около 23:40. Погибшим оказался 39-летний местный житель.
Двигаясь на мопеде Racer в направлении д. Прошика, по предварительной информации, (водитель — Sputnik) неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на опору ЛЭП.
В результате мотоциклист скончался от полученных травм на месте ДТП.
В УВД Миноблисполкома уточнили, что управлявший мопедом бесправник совершал поездку без мотошлема.
Там напомнили, что за управление транспортным средством без наличия прав предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин (1 базовая величина — 42 рубля). Если нарушение совершено повторно в течение года — штраф составит от 20 до 50 базовых величин. В этом случае нарушителя также могут привлечь к общественным работам либо подвергнуть административному аресту. За неоднократное совершение данного правонарушения в течение года предусмотрена уголовная ответственность, подчеркнули в УВД.