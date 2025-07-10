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Главе СК доложат о расследовании убийства новорожденного младенца в Ростове

Глава СК взял на контроль расследование гибели новорожденного малыша в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Отчет об итогах расследования смерти новорожденного в Ростове-на-Дону потребовал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом говорится в телеграм-канале федерального СК.

Напомним, умершего новорожденного малыша нашли 9 июля в мусорном контейнере на улице Платона Кляты в Ростове-на-Дону. После этого в СК было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ). К этому моменту также установлена личность матери, со следователями общается 28-летняя жительница донской столицы.

Добавим, ход работы донских следователей ранее взяли на контроль в донской прокуратуре.

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