Главе СК доложат о расследовании убийства новорожденного младенца в Ростове

Напомним, умершего новорожденного малыша нашли 9 июля в мусорном контейнере на улице Платона Кляты в Ростове-на-Дону. После этого в СК было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ). К этому моменту также установлена личность матери, со следователями общается 28-летняя жительница донской столицы.