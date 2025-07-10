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Иномарку отбросило на велосипедиста после ДТП в Воронеже

70-летнего мужчину доставили в больницу.

70-летний велосипедист пострадал в ДТП с двумя легковушками. Авария произошла у дома № 328 на улице Октябрьской в Советском районе утром среды, 9 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

21-летний водитель «Subaru Impreza» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в УАЗ «Патриот» под управлением 59-летнего воронежца. От удара первый автомобиль отбросило на обочину. В тот момент по краю проезжей части ехал велосипедист.

Пенсионера с травмами доставили в больницу.

Полицейские проводят проверку по факту происшествия.