Иномарку отбросило на велосипедиста после ДТП в Воронеже

70-летний велосипедист пострадал в ДТП с двумя легковушками. Авария произошла у дома № 328 на улице Октябрьской в Советском районе утром среды, 9 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
21-летний водитель «Subaru Impreza» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в УАЗ «Патриот» под управлением 59-летнего воронежца. От удара первый автомобиль отбросило на обочину. В тот момент по краю проезжей части ехал велосипедист.
Пенсионера с травмами доставили в больницу.
Полицейские проводят проверку по факту происшествия.