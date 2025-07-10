Иномарку отбросило на велосипедиста после ДТП в Воронеже

21-летний водитель «Subaru Impreza» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в УАЗ «Патриот» под управлением 59-летнего воронежца. От удара первый автомобиль отбросило на обочину. В тот момент по краю проезжей части ехал велосипедист.