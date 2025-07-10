Жительница Сочи обманула людей на 140 млн рублей через мошеннические торги

По версии следствия, с декабря 2022 по январь 2024 года женщина обещала гражданам приобрести автомобили и недвижимость по сниженной цене через электронные торги конфискованного имущества. Обман осуществлялся через общих знакомых, которые не подозревали о преступных намерениях обвиняемой. Получив деньги от потерпевших, она подделывала протоколы торгов, где обманутые лица фигурировали как победители.