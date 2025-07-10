Жительница Сочи обманула людей на 140 млн рублей через мошеннические торги

По версии следствия, с декабря 2022 по январь 2024 года женщина обещала гражданам приобрести автомобили и недвижимость по сниженной цене через электронные торги конфискованного имущества. Обман осуществлялся через общих знакомых, которые не подозревали о преступных намерениях обвиняемой. Получив деньги от потерпевших, она подделывала протоколы торгов, где обманутые лица фигурировали как победители.
В результате 25 человек понесли значительный ущерб. Для легализации средств мошенница приобрела 36 квартир, которые позже продала. В ходе расследования она добровольно возместила 15 миллионов рублей, а на ее имущество наложен арест. Уголовное дело передано в Центральный районный суд Сочи для дальнейшего рассмотрения.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.