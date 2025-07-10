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В Новосибирске адвоката осудили за мошенничество

Он обманул своего подзащитного.

Источник: Комсомольская правда

В апреле 2025 года адвокат обманом убедил подзащитного передать крупную сумму денег якобы для взятки должностному лицу с целью повлиять на судебное решение. На самом деле он планировал присвоить эти деньги себе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Преступление не удалось довести до конца благодаря вмешательству сотрудников УФСБ по Новосибирской области.

Суд приговорил адвоката к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком, а также запретил заниматься адвокатской деятельностью на два года.