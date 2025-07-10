В Новосибирске адвоката осудили за мошенничество

В апреле 2025 года адвокат обманом убедил подзащитного передать крупную сумму денег якобы для взятки должностному лицу с целью повлиять на судебное решение. На самом деле он планировал присвоить эти деньги себе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.