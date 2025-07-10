ФСБ предотвратила попытку поджога здания в Краснодарском крае

КРАСНОДАР, 10 июл — РИА Новости. УФСБ России по Краснодарскому краю предотвратило попытку теракта на Кубани, обвиняемый в поджоге административного здания в поселке Мостовском взят под стражу, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства по региону.
«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что обвиняемый изготовил зажигательную смесь и планировал поджог административного здания. При подходе к месту совершения преступления фигурант задержан сотрудниками управления… Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Также, по информации краевого УФСБ, подтверждена причастность обвиняемого к совершению заведомо ложного сообщения об акте терроризма в отношении одного из мест массового пребывания граждан.
Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю расследует в отношении задержанного 1972 года рождения уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, части 1 статьи 205, частью 3 статьи 207 УК России (приготовление к совершению поджога, а также заведомо ложное сообщение о готовящихся взрывах).