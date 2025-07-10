ФСБ предотвратила попытку поджога здания в Краснодарском крае

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что обвиняемый изготовил зажигательную смесь и планировал поджог административного здания. При подходе к месту совершения преступления фигурант задержан сотрудниками управления… Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.