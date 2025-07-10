Пьяный пенсионер, зарезавший невестку, ударившую его скалкой, получил 7 лет тюрьмы

В роковой день между ним и его невесткой, проживавшей в одной квартире вместе с супругом и свёкром, вспыхнула ссора. Женщина вышла на улицу, чтобы убрать в подъезде, но, вернувшись, обнаружила, что дверь заперта. Она постучалась и попросила впустить её в дом.