Пьяный пенсионер, зарезавший невестку, ударившую его скалкой, получил 7 лет тюрьмы

Как установило следствие, мужчина — уроженец Ташкентской области, который долгое время проживал в Кагане — имел непростую репутацию. Он часто ссорился с соседями, злоупотреблял спиртным и регулярно конфликтовал с членами семьи.
В роковой день между ним и его невесткой, проживавшей в одной квартире вместе с супругом и свёкром, вспыхнула ссора. Женщина вышла на улицу, чтобы убрать в подъезде, но, вернувшись, обнаружила, что дверь заперта. Она постучалась и попросила впустить её в дом.
Ответ был грубым: «Куда пошла, туда и возвращайся!» — закричал пожилой мужчина. Спустя время он всё же открыл дверь и предложил войти. Однако в квартире конфликт продолжился. Разъярённая невестка, по версии следствия, толкнула свёкра и начала бить его скалкой.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, пенсионер схватил кухонный нож и нанес женщине несколько ударов в живот и верхнюю часть тела.
Тяжело раненная, женщина успела выбежать на улицу и попыталась добраться до соседей за помощью. Ей была оказана экстренная медицинская помощь, но спасти её не удалось — женщина скончалась в больнице.
На суде обвиняемый полностью признал вину, выразил раскаяние и просил о снисхождении, ссылаясь на пожилой возраст, плохое здоровье и статус пенсионера.
Каганский городской суд по уголовным делам признал его виновным по статье 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство) и приговорил к 7 годам лишения свободы.