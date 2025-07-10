Встал на пути и разорил лагерь: медведь пугает туристов на «Большой Байкальской тропе — 1»

В Прибайкальском национальном парке временно закрыли маршрут «Большая Байкальская тропа — 1» из-за агрессивного поведения медведя. Как сообщили КП-Иркутск в «Заповедном Прибайкалье», сначала хищник не пропустил семейную пару в пади Варначка, испуганных супругов пришлось вывозить на лодке в поселок. На следующий день косолапый разорил лагерь туристов на мысе Соболев, съев все их продукты.