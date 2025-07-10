Встал на пути и разорил лагерь: медведь пугает туристов на «Большой Байкальской тропе — 1»

В Прибайкальском национальном парке временно закрыли маршрут «Большая Байкальская тропа — 1» из-за агрессивного поведения медведя. Как сообщили КП-Иркутск в «Заповедном Прибайкалье», сначала хищник не пропустил семейную пару в пади Варначка, испуганных супругов пришлось вывозить на лодке в поселок. На следующий день косолапый разорил лагерь туристов на мысе Соболев, съев все их продукты.
— Медведь, съевший вашу еду, начинает ассоциироваться присутствие людей с источником вкусного и легко добываемого корма. Поэтому хищник будет стремиться к туристам и быстро перейдет от попрошайничества к грабежу. Это очень опасно! — поясняет научный сотрудник «Заповедного Прибайкалья» Татьяна Десятова.
Сейчас администрация парка обзванивает всех туристов на маршруте, предупреждая об опасности и прося покинуть тропу. Специалисты изучают ситуацию и в ближайшее время примут решение о судьбе «косолапого нарушителя».
Напомним, в нацпарке строго запрещено подкармливать диких животных и оставлять пищевые отходы. Туристам рекомендуют хранить продукты в герметичных контейнерах подальше от палаток.
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