В Красноярском крае автомобиль упал на железнодорожные пути с высоты 12 метров

Авария произошла сегодня, 10 июля, около 9 часов утра в районе станции Чулымка городского округа Назарово. В пресс-службе КрасЖД рассказали, что 36-летняя женщина-водитель не справилась с управлением, выезжая на путепровод. Автомобиль не удержался на проезжей части на повороте и слетел с дороги. После этого он упал с высоты примерно 12 метров и выехал на железную дорогу, оказавшись в зоне движения поездов.