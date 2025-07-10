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В Красноярском крае автомобиль упал на железнодорожные пути с высоты 12 метров

В Красноярском крае автомобиль слетел на железную дорогу с путепровода.

Авария произошла сегодня, 10 июля, около 9 часов утра в районе станции Чулымка городского округа Назарово. В пресс-службе КрасЖД рассказали, что 36-летняя женщина-водитель не справилась с управлением, выезжая на путепровод. Автомобиль не удержался на проезжей части на повороте и слетел с дороги. После этого он упал с высоты примерно 12 метров и выехал на железную дорогу, оказавшись в зоне движения поездов.

«По счастливой случайности в момент происшествия на ж/д путях не было пассажирских и грузовых составов — иначе последствия могли быть гораздо более серьезными. На движение поездов происшествие не повлияло. Железнодорожники оперативно убрали машину из габарита пути. Женщина, управлявшая автомобилем, доставлена в больницу. Других пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе.

Красноярская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать ПДД, не подвергать риску себя, своих пассажиров, а также пассажиров поездов.