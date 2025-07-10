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В Приморье фигурантку дела о банде «черных» риелторов заключили под стражу

Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке под стражу заключили еще одну фигурантку уголовного дела о банде «черных» риелторов. Первореченский районный суд Владивостока принял решение о такой мере пресечения сроком на 1 месяц и 18 дней, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

По предварительной информации, члены банды использовали фальшивые документы и свое служебное положение для хищения выморочного имущества на территории Владивостока. Затем они продавали похищенное и получали незаконный доход. Всех фигурантов уголовного дела арестовали, в отношении них возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В отношении соучастников жительницы Приморья уже избраны меры пресечения. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.