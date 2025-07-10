Около 160 нелегальных такси выявили у Шереметьево и Домодедово в январе — июне

«Мы стабильно увеличиваем число рейдов на территориях аэропортов в период высокого пассажиропотока: сезон отпусков, летнее время, праздничные дни. За полгода здесь было проверено порядка 2,5 тыс. автомобилей, из них выявлено порядка 160 нелегальных перевозчиков. В отношении нарушителей составлено более 630 административных материалов, а транспортные средства были изъяты и перемещены на штрафстоянки. При этом число нарушений снизилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — приводятся в сообщении слова заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Евгении Каретниковой.
Отмечается, что на территории Шереметьево выявлено свыше 70 нарушителей в сфере таксомоторных перевозок. При этом в аэропорту Домодедово выявили порядка 90 нелегальных перевозчиков такси, при этом наибольшее число нарушений на территории двух воздушных гаваней было зафиксировано в феврале и марте.
В ведомстве напомнили, что пользоваться услугами нелегалов небезопасно, пассажиры не застрахованы на случай аварии. Так, автомобиль легального такси должен соответствовать региональному стандарту: кузов белого цвета, с желтой полосой посередине и серой внизу, а также с шашечным поясом на борту и световым оранжевым фонарем на крыше. Еще, дополнительно, в салоне должна быть размещена информация о водителе, таксомоторной компании и тарифах на поездки, а также QR-код с действующим разрешением. Кроме того, перед выходом на линию водители должны проходить обязательные медицинские и технические осмотры, иметь путевой лист, а также обязательный трехлетний водительский стаж.