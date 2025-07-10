Около 160 нелегальных такси выявили у Шереметьево и Домодедово в январе — июне

В ведомстве напомнили, что пользоваться услугами нелегалов небезопасно, пассажиры не застрахованы на случай аварии. Так, автомобиль легального такси должен соответствовать региональному стандарту: кузов белого цвета, с желтой полосой посередине и серой внизу, а также с шашечным поясом на борту и световым оранжевым фонарем на крыше. Еще, дополнительно, в салоне должна быть размещена информация о водителе, таксомоторной компании и тарифах на поездки, а также QR-код с действующим разрешением. Кроме того, перед выходом на линию водители должны проходить обязательные медицинские и технические осмотры, иметь путевой лист, а также обязательный трехлетний водительский стаж.