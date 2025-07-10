Буровая вышка рухнула в Мангистау (видео)

По информации пресс-службы ведомства, инцидент произошел 9 июля 2025 года примерно в 12:47 на месторождении Тенге на скважине № 553 при проведении подрядной компанией ТОО «Petro НефтеГазСервис» укладки буровой вышки на землю в горизонтальное положение.