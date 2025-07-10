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Буровая вышка рухнула в Мангистау (видео)

Буровая вышка рухнула на месторождении Тенге в Мангистауской области. Инцидент попал на видео. Подробности происшествия озвучили в ДЧС региона, передает NUR.KZ.

Источник: instagram.com/aqtau_live

По информации пресс-службы ведомства, инцидент произошел 9 июля 2025 года примерно в 12:47 на месторождении Тенге на скважине № 553 при проведении подрядной компанией ТОО «Petro НефтеГазСервис» укладки буровой вышки на землю в горизонтальное положение.

Случился сгиб между второй и верхней третьей секцией буровой вышки. Пострадавших нет.

«Данное происшествие классифицируется как инцидент и будет проводиться расследование комиссией организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, согласно Закона РК “О гражданской защите”, — отметили в ДЧС Мангистауской области.