Буровая вышка рухнула в Мангистау (видео)

По информации пресс-службы ведомства, инцидент произошел 9 июля 2025 года примерно в 12:47 на месторождении Тенге на скважине № 553 при проведении подрядной компанией ТОО «Petro НефтеГазСервис» укладки буровой вышки на землю в горизонтальное положение.
Случился сгиб между второй и верхней третьей секцией буровой вышки. Пострадавших нет.
«Данное происшествие классифицируется как инцидент и будет проводиться расследование комиссией организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, согласно Закона РК “О гражданской защите”, — отметили в ДЧС Мангистауской области.