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«Сказал, что отравилась алкоголем». СК: в Кобрине муж утаил причину смерти жены, с которой они воспитывали троих детей

СК: житель Кобрина скрыл причину смерти жены, сказав об отравлении алкоголем.

Источник: Комсомольская правда

В Следственном комитете сообщили, что житель Кобрина скрыл причины смерти своей жены и стал подозреваемом в уголовном деле.

Следователи установили, что в мае 2025-го 39-летний кобринчанин вызвал скорую помощь и сказал прибывшим медикам, что его жене стало плохо после употребления алкоголя. Врачи реанимировали женщину, но спасти ее не удалось.

Однако при осмотре правоохранители обнаружили в квартире особо опасный психотроп. А после при проверке телефона погибшей нашли ряд платежей за наркотики в даркнете.

Выяснилось, что супруги, воспитывающие троих маленьких детей, систематически употребляли опасные вещества. Также судмедэксперт установил, что женщина умерла из-за передозировки.

Ранее погибшая кобринчанка была судима за хранение наркотиков и кражи.

Расследуется уголовное дело о незаконном обороте особо опасных психотропов, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.5 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси). Супругу погибшей женщины инкриминируют незаконные приобретение и хранение психотропных веществ без цели сбыта (ч.1 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси).

Тем временем СК сообщил, что упавшее дерево убило молодую женщину на берегу Днепра в Могилеве: «Приехала с мужем на рыбалку».

Между тем в Минске несколько человек пострадали в ДТП маршрутки с троллейбусом на площади Победы.