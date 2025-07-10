«Сказал, что отравилась алкоголем». СК: в Кобрине муж утаил причину смерти жены, с которой они воспитывали троих детей

В Следственном комитете сообщили, что житель Кобрина скрыл причины смерти своей жены и стал подозреваемом в уголовном деле.
Следователи установили, что в мае 2025-го 39-летний кобринчанин вызвал скорую помощь и сказал прибывшим медикам, что его жене стало плохо после употребления алкоголя. Врачи реанимировали женщину, но спасти ее не удалось.
Однако при осмотре правоохранители обнаружили в квартире особо опасный психотроп. А после при проверке телефона погибшей нашли ряд платежей за наркотики в даркнете.
Выяснилось, что супруги, воспитывающие троих маленьких детей, систематически употребляли опасные вещества. Также судмедэксперт установил, что женщина умерла из-за передозировки.
Ранее погибшая кобринчанка была судима за хранение наркотиков и кражи.
Расследуется уголовное дело о незаконном обороте особо опасных психотропов, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.5 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси). Супругу погибшей женщины инкриминируют незаконные приобретение и хранение психотропных веществ без цели сбыта (ч.1 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси).
Тем временем СК сообщил, что упавшее дерево убило молодую женщину на берегу Днепра в Могилеве: «Приехала с мужем на рыбалку».
Между тем в Минске несколько человек пострадали в ДТП маршрутки с троллейбусом на площади Победы.