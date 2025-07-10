В Крыму предотвратили теракт: у задержанного жителя Ялты изъяли две бомбы

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Ялте в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин РФ 1981 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами посредством мессенджера Telegram для совершения диверсионно-террористических актов на территории республики Крым», — цитирует РИА Новости сообщение ФСБ.
По информации спецслужб, злоумышленник должен был подготовить беспилотник со взрывным устройством для удара по сотрудникам правоохранительных органов во время праздничных мероприятий, посвященных Дню России.
При обыске у задержанного нашли два самодельных взрывных устройства с пластичной взрывчаткой, электродетонаторы, части беспилотника и смартфон с перепиской о подготовке теракта. Кроме того, он передавал информацию о результатах ударов по территории РФ и распространял призывы к насилию против российских военнослужащих, подчеркнули силовики.
Задержанный дал признательные показания. Возбуждены уголовные дела по статьям о хранении взрывчатых веществ и подготовке теракта. Киевским районным судом Симферополя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проинформировали в ФСБ.