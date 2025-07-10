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В Бурятии железнодорожников осудят за гибель 24-летнего контролера

Машинист и его помощник не проверили свободность пути перед въездом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бурятии завершено расследование уголовного дела против машиниста тепловоза и его помощника. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, их обвиняют в нарушении правил безопасности движения, которое привело к гибели 24-летней работницы предприятия.

— Трагедия произошла 22 мая 2024 года. По данным следствия, машинист и его помощник, управляя тепловозом частной организации, не проверили свободность пути перед въездом на территорию предприятия. Они знали, что ворота открываются вручную контролером, но не остановили состав. В итоге тепловоз наехал на створку ворот и находившегося рядом контролера, девушка скончалась от полученных травм, — добавили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

Бурятский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение. Собранная доказательная база признана достаточной для передачи дела в суд. Теперь судьба обвиняемых будет решаться в Гусиноозерском городском суде.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что самолёт, который летел в Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку в Новосибирске.