В Бурятии железнодорожников осудят за гибель 24-летнего контролера

— Трагедия произошла 22 мая 2024 года. По данным следствия, машинист и его помощник, управляя тепловозом частной организации, не проверили свободность пути перед въездом на территорию предприятия. Они знали, что ворота открываются вручную контролером, но не остановили состав. В итоге тепловоз наехал на створку ворот и находившегося рядом контролера, девушка скончалась от полученных травм, — добавили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.