В Бурятии железнодорожников осудят за гибель 24-летнего контролера

В Бурятии завершено расследование уголовного дела против машиниста тепловоза и его помощника. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, их обвиняют в нарушении правил безопасности движения, которое привело к гибели 24-летней работницы предприятия.
— Трагедия произошла 22 мая 2024 года. По данным следствия, машинист и его помощник, управляя тепловозом частной организации, не проверили свободность пути перед въездом на территорию предприятия. Они знали, что ворота открываются вручную контролером, но не остановили состав. В итоге тепловоз наехал на створку ворот и находившегося рядом контролера, девушка скончалась от полученных травм, — добавили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.
Бурятский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение. Собранная доказательная база признана достаточной для передачи дела в суд. Теперь судьба обвиняемых будет решаться в Гусиноозерском городском суде.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что самолёт, который летел в Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку в Новосибирске.