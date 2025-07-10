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Пожар в Каменском лесничестве Ростовской области распространился до 427 га

Пожар в лесничестве в Ростовской области не останавливается, огнем пройдено уже 427 га.

Источник: Комсомольская правда

В Каменском районе Ростовской области продолжает полыхать лесной пожар. По состоянию на 12 часов 10 июля, площадь горения составляет уже 427 га. Об этом сообщают в МЧС и минприроды региона.

Тушение на территории Уляшкинского участкового лесничества в Каменском лесничестве ведется с 9 июля. К полудню 10 июля низовой пожар распространился до 369 га, верховой — до 58 га (427 га).

На месте происшествия сегодня увеличили количество сил и средств. Теперь от РСЧС задействовано 293 человека и 91 единица техники, в том числе от МЧС России — 69 человек и 19 спецмашин.

Угрозы населенным пунктам нет. Ранее сообщалось об отсутствии погибших и пострадавших.

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