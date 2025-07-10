Полковника СБУ Ивана Воронича расстреляли в центре Киева

По данным телеграм-канала Baza, 50-летнего Ивана Воронича убили на улице. Неизвестный подошел к нему и произвел пять выстрелов из пистолета с глушителем. Отмечается, что полковник служил в 16-м управлении Центрального специального отдела СБУ —структуры, которая специализируется на планировании диверсий за пределами Украины.