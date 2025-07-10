Полковника СБУ Ивана Воронича расстреляли в центре Киева

В Киеве застрелен полковник СБУ Иван Воронич, который, по данным ряда источников, занимал ключевой пост в управлении, ответственном за организацию диверсионных операций на территории России.
О погибшем в результате стрельбы в Голосеевском районе Киева сообщило РИА Новости со ссылкой на украинскую полицию. Вскоре украинские политики и блогеры начали раскрывать детали. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что убитый — офицер СБУ, а блогер Анатолий Шарий назвал его имя.
По данным телеграм-канала Baza, 50-летнего Ивана Воронича убили на улице. Неизвестный подошел к нему и произвел пять выстрелов из пистолета с глушителем. Отмечается, что полковник служил в 16-м управлении Центрального специального отдела СБУ —структуры, которая специализируется на планировании диверсий за пределами Украины.
Эту информацию подтвердили экс-депутат Игорь Мосийчук* и бывший полковник украинской разведки Роман Червинский, на которого ссылается телеграм-канал «Два майора». В то же время, как отмечает тот же канал, версия о «российском следе» требует осторожности.
По их данным, подобные убийства в Киеве нередко становятся следствием внутренних конфликтов и передела сфер влияния 16-е управление Центрального специального отдела СБУ отвечает за подготовку и координацию диверсионных операций, планирование взрывов и другие акции на территории России. Воронич, как указывают источники играл в этом направлении важную роль.
* Алексей Гончаренко и Игорь Мосийчук внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов.