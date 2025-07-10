Сын забил до смерти сожителя матери в Волгограде

Благодаря оперативным действиям следователей и полицейских, подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался сын сожительницы погибшего. По данным следствия, трагедия произошла вечером 31 мая. Пьяный мужчина пришел в дом своей матери, где между ним и сожителем женщины вспыхнула ссора. В ходе конфликта агрессор начал жестоко избивать мужчину, нанося удары по голове и лицу. От ударов потерпевший падал, ударяясь о твердые предметы. Более того, установлено, что злоумышленник несколько раз умышленно ронял мужчину на пол. Полученные травмы оказались смертельными.