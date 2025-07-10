Сын забил до смерти сожителя матери в Волгограде

В начале июня в Волгограде в одну из городских больниц доставили мужчину с многочисленными травмами. Врачи почти месяц боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Медицинская экспертиза установила, что смерть носит криминальный характер. Причиной стала черепно-мозговая травма, вызвавшая кровоизлияние в мозг. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, сообщает сайт volgograd.kp с ссылкой на региональный следком.
Благодаря оперативным действиям следователей и полицейских, подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался сын сожительницы погибшего. По данным следствия, трагедия произошла вечером 31 мая. Пьяный мужчина пришел в дом своей матери, где между ним и сожителем женщины вспыхнула ссора. В ходе конфликта агрессор начал жестоко избивать мужчину, нанося удары по голове и лицу. От ударов потерпевший падал, ударяясь о твердые предметы. Более того, установлено, что злоумышленник несколько раз умышленно ронял мужчину на пол. Полученные травмы оказались смертельными.
Сейчас убийца задержан и находится под стражей. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Следствие продолжается, проводятся необходимые действия для сбора и закрепления доказательств.