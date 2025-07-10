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На месте лесного пожара в Ростовской области увеличили количество сил и средств

293 человека и 91 единицу техники задействовали в тушении лесного пожара в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

На месте лесного пожара в Каменском районе Ростовской области увеличили количество сил и средств. Об этом сообщает пресс-служба донского управления МЧС.

По состоянию на 12 часов 10 июля, на месте происшествия от РСЧС работают 293 человека, используется 91 единица техники, в том числе от МЧС задействовали 69 человек и 19 спецмашин.

Напомним, пожар на территории Уляшкинского участкового лесничества в Каменском лесничестве вспыхнул вчера, 9 июля. После этого пламя начало распространяться с 97 га до 324 га к 7 часам утра 10 июля. К полудню площадь пожара составляет уже 427 га (369 га — низовой пожар, 58 га — верховой).

Угрозы населенным пунктам нет. Ранее сообщалось об отсутствии погибших и пострадавших.

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