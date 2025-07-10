Больше 300 человек отравились водой в Дагестане

Более 300 человек, в том числе 294 ребенка, обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции в Магарамкентском районе Дагестана. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Несмотря на большое число заболевших, в ведомстве отмечают, что вспышка пошла на спад, а тяжелых случаев не зафиксировано. По данным на сегодняшний день, в стационаре Магарамкентской центральной районной больницы остаются 93 пациента, трое уже выписаны.
Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции медики проводят противоэпидемические мероприятия и подворовые обходы в селах. Ситуация находится под личным контролем министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова.