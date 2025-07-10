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Больше 300 человек отравились водой в Дагестане

В Магарамкентском районе Дагестана была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. За медицинской помощью обратились почти 300 детей. Ситуация находится под контролем Минздрава республики.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Более 300 человек, в том числе 294 ребенка, обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции в Магарамкентском районе Дагестана. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Несмотря на большое число заболевших, в ведомстве отмечают, что вспышка пошла на спад, а тяжелых случаев не зафиксировано. По данным на сегодняшний день, в стационаре Магарамкентской центральной районной больницы остаются 93 пациента, трое уже выписаны.

Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции медики проводят противоэпидемические мероприятия и подворовые обходы в селах. Ситуация находится под личным контролем министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова.