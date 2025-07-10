Больше 300 человек отравились водой в Дагестане

Несмотря на большое число заболевших, в ведомстве отмечают, что вспышка пошла на спад, а тяжелых случаев не зафиксировано. По данным на сегодняшний день, в стационаре Магарамкентской центральной районной больницы остаются 93 пациента, трое уже выписаны.