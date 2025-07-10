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В Самарской области суд изъял у экс-главы Волжского района Макридина два участка

Площадь обеих территорий составляет порядка 2 тыс. «квадратов», сообщили в прокуратуре.

Источник: МК.RU Самара

Площадь обеих территорий составляет порядка 2 тыс. «квадратов», сообщили в прокуратуре.

В прошлом году Волжский районный суд постановил изъять земли у бывшего руководителя муниципалитета Евгения Макридина в АГЛОСе. Их получил незаконно — с превышением должностных полномочий.

Правоохранители предоставили доказательства о нелегальном выводе участков из состава территорий сельскохозяйственного назначения в 2005-м. Позже завели уголовное дело. Но закрыли из-за истечения срока давности.

Также сторона Макридина подала апелляцию в Облсуд. Тот отменил решение об изъятии. Стражи порядка сдаваться не собирались и обжаловали определение в кассации. Материалы передали на очередное рассмотрение. В итоге земли обязали вернуть государству.

Ранее экс-главу Волжского и Кошкинского районов отправили на принудительные работы за халатность, которая привела по неосторожности к смерти человека.

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