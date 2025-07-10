В Самарской области нашли экстремиста в одной из колоний

В Самарской области в одной из колоний нашли экстремиста, рассказали в УФСИН Самарской области. Заключенный колонии № 6 организовал на территории исправительного учреждения деятельность запрещенного в России общественного движения.
— После проведения проверочных мероприятий материалы были направлены в Следственный отдел УФСБ России по Самарской области, — прокомментировала пресс-служба регионального УФСИН.
На заключенного завели уголовное дело за экстремизм. Суд признал его виновным и приговорил к дополнительному сроку — шести годам колонии строгого режима.