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В Самарской области нашли экстремиста в одной из колоний

В самарской колонии № 6 заключенный организовал деятельность запрещенного движения.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области в одной из колоний нашли экстремиста, рассказали в УФСИН Самарской области. Заключенный колонии № 6 организовал на территории исправительного учреждения деятельность запрещенного в России общественного движения.

— После проведения проверочных мероприятий материалы были направлены в Следственный отдел УФСБ России по Самарской области, — прокомментировала пресс-служба регионального УФСИН.

На заключенного завели уголовное дело за экстремизм. Суд признал его виновным и приговорил к дополнительному сроку — шести годам колонии строгого режима.