В Приморье арестовали подозреваемых в краже имущества у умерших

ВЛАДИВОСТОК, 10 июл — РИА Новости. Члены преступной группы похищали имущество скончавшихся людей во Владивостоке, фигуранты арестованы, сообщает в четверг в своём Тelegram-канале прокуратура Приморья.
«По предварительным данным, члены преступной группы использовали подложные документы и служебное положение для хищения выморочного имущества на территории города. Затем они реализовывали похищенное и получали незаконный доход», — говорится в сообщении.
Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), расследование уголовного дела о банде «чёрных» риэлторов во Владивостоке — на контроле прокуратуры, информирует надзорное ведомство.
Отмечается, что одну из фигуранток Первореченский районный суд Владивостока заключил под стражу сроком на 1 месяц и 18 дней. Еще шесть членов преступной группы, как уточнили РИА Новости в прокуратуре, арестовали ранее.