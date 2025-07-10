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На трассе в Башкирии женщина погибла в ДТП

В аварии пострадали еще трое человек, в их числе подросток.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 10 июля, на 115-м километре трассы Бирск — Тастуба — Сатка в Караидельском районе Башкирии произошла смертельная авария. По предварительной информации, 52-летний водитель из Красноярского края не справился с управлением «Хавала», в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась.

По информации ГАИ по Башкирии, в аварии погибла 69-летняя пассажирка иномарки. Водитель, его 47-летняя жена и 14-летний сын получили травмы и были госпитализированы.

— На месте работают сотрудники ГАИ и экстренных служб. Обстоятельства аварии выясняются, — сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.