На трассе в Башкирии женщина погибла в ДТП

Сегодня, 10 июля, на 115-м километре трассы Бирск — Тастуба — Сатка в Караидельском районе Башкирии произошла смертельная авария. По предварительной информации, 52-летний водитель из Красноярского края не справился с управлением «Хавала», в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась.
По информации ГАИ по Башкирии, в аварии погибла 69-летняя пассажирка иномарки. Водитель, его 47-летняя жена и 14-летний сын получили травмы и были госпитализированы.
— На месте работают сотрудники ГАИ и экстренных служб. Обстоятельства аварии выясняются, — сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.