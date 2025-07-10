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В Ташкенте задержали двух мужчин, пытавшихся продать землю почти за полмиллиона долларов

Vaib.uz (Узбекистан. 10 июля). В столице сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которые попытались провернуть крупную аферу, связанную с продажей земельного участка.

Источник: Vaib.Uz

По данным следствия, подозреваемые предложили своему знакомому купить 4 гектара свободной земли в Бекабадском районе Ташкентской области за 420 000 долларов. Более того, они пообещали, что через «влиятельных знакомых» на высоких должностях смогут помочь с оформлением всех документов на строительство здесь коттеджей.

Всё шло «по плану» до момента передачи части суммы — при получении 90 000 долларов из оговоренной сделки аферисты были задержаны с поличным.

Теперь силовики выясняют, существовали ли вообще те самые «высокопоставленные связи», или же всё это было частью тщательно продуманной схемы по выманиванию денег.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 168 (мошенничество) и 211 (посредничество в даче взятки) Уголовного кодекса. Ведётся расследование.