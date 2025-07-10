В Ташкенте задержали двух мужчин, пытавшихся продать землю почти за полмиллиона долларов

По данным следствия, подозреваемые предложили своему знакомому купить 4 гектара свободной земли в Бекабадском районе Ташкентской области за 420 000 долларов. Более того, они пообещали, что через «влиятельных знакомых» на высоких должностях смогут помочь с оформлением всех документов на строительство здесь коттеджей.