В Иркутской области теплоход с баржей сел на мель на реке Лене

В Иркутской области вечером 7 июля 2025 года на реке Лена произошел инцидент с теплоходом «Виктор Тихонов», который шел вместе с баржей «МН-2522» из Осетрово в Ленск. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.