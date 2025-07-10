В Иркутской области теплоход с баржей сел на мель на реке Лене

В Иркутской области вечером 7 июля 2025 года на реке Лена произошел инцидент с теплоходом «Виктор Тихонов», который шел вместе с баржей «МН-2522» из Осетрово в Ленск. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
— На перекате Вишняковском (3237 км реки, Киренский район) судно отклонилось от основного фарватера и село на мель. К счастью, обошлось без жертв, груз остался целым, а окружающей среде ущерб не нанесен, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Сейчас Осетровская транспортная прокуратура выясняет, почему произошло происшествие и насколько соблюдались правила судоходства. Проверка должна установить все обстоятельства случившегося.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии завершено расследование уголовного дела против машиниста тепловоза и его помощника. Их обвиняют в нарушении правил безопасности движения, которое привело к гибели 24-летней работницы предприятия.