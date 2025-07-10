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Теракт с использованием БПЛА предотвращен в Крыму

В Крыму сотрудники ФСБ предотвратили теракт с применением беспилотников, запланированный на День России. Задержанный, по данным спецслужб, выступал в роли корректировщика ударов по территории РФ и хранил самодельные взрывные устройства. У него изъяты два СВУ, FPV-дрон, квадрокоптер и смартфон с перепиской с куратором.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Крыму предотвращен теракт с использованием беспилотников, который планировался на День России. Об этом передает агентство ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

При обыске у задержанного был обнаружен арсенал: два самодельных взрывных устройства с иностранной пластичной взрывчаткой общей массой 1 кг, взрыватели, FPV-дрон спультом управления и квадрокоптер. Также был изъят смартфон, на котором была переписка с куратором.

Помимо этого, по информации спецслужбы, задержанный выполнял функции корректировщика, передавая Украине данные о последствиях ударов по российской территории. Его также обвиняют в распространение в соцсетях призывов к насилию в отношении российских военнослужащих.

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