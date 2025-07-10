Теракт с использованием БПЛА предотвращен в Крыму

При обыске у задержанного был обнаружен арсенал: два самодельных взрывных устройства с иностранной пластичной взрывчаткой общей массой 1 кг, взрыватели, FPV-дрон спультом управления и квадрокоптер. Также был изъят смартфон, на котором была переписка с куратором.
Помимо этого, по информации спецслужбы, задержанный выполнял функции корректировщика, передавая Украине данные о последствиях ударов по российской территории. Его также обвиняют в распространение в соцсетях призывов к насилию в отношении российских военнослужащих.