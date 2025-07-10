В лесничестве Ростовской области локализовали крупный пожар

В Каменском районе Ростовской области локализовали лесной пожар, сообщает днем 10 июля пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
— В 13:30 пожар локализовали на площади в 433 га (низовой пожар составил 375 га, верховой — 58 га), — уточнили в ведомстве.
Напомним, пожар на территории Уляшкинского участкового лесничества в Каменском лесничестве вспыхнул вчера, 9 июля. После этого пламя начало распространяться с 97 га до 324 га к 7 часам утра 10 июля. К полудню площадь горения составило 427 га. Позже спасатели заявили о локализации огня.
Известно, что на месте происшествия от РСЧС задействовали 293 человека и 91 единицу техники, в том числе от МЧС — 69 человек и 19 спецмашин. Угрозы населенным пунктам нет. Предварительно, погибших и пострадавших нет.
Подпишись на нас в Telegram.