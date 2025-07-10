УФСБ в Самаре задержали мошенника, обманувшего бизнесмена на 3 млн рублей

Сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали местного жителя по подозрению в мошенничестве. Как установили следователи, мужчина предложил руководителю коммерческой организации «решить вопрос» с задолженностью перед ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок».
Злоумышленник утверждал, что за 6 млн рублей сможет договориться о снижении размера неустойки, хотя на самом деле не имел таких полномочий. В мае 2025 года при получении части суммы — 3 млн рублей — его задержали с поличным.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.
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