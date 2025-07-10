Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

УФСБ в Самаре задержали мошенника, обманувшего бизнесмена на 3 млн рублей

Сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали местного жителя по подозрению в мошенничестве.

Сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали местного жителя по подозрению в мошенничестве. Как установили следователи, мужчина предложил руководителю коммерческой организации «решить вопрос» с задолженностью перед ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок».

Злоумышленник утверждал, что за 6 млн рублей сможет договориться о снижении размера неустойки, хотя на самом деле не имел таких полномочий. В мае 2025 года при получении части суммы — 3 млн рублей — его задержали с поличным.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.