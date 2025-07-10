Адвокат обжалует решение об аресте начальника полиции Невьянска Филиппова

Ленинский районный суд Екатеринбурга в четверг, 10 июля отправил Михаила Филиппова в СИЗО по п.п. «а», «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц в крупном размере). При этом адвокат настаивала на мере пресечения в виде домашнего ареста, однако суд ходатайство отклонил. Фабула обвинения не раскрывается.