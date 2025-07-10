Главбух и главный экономист сельхозпредприятия в Узденском районе подозреваются в хищении Br9 тыс

Подозреваемым инкриминировано необоснованное начисление с июля 2024 года по апрель 2025 года заработной платы работнику организации за работу в выходные дни, которую он фактически не выполнял. Деньги перечислялись с карт-счета предприятия на личный карт-счет этого работника.