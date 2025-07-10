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Главбух и главный экономист сельхозпредприятия в Узденском районе подозреваются в хищении Br9 тыс

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный бухгалтер и главный экономист сельхозпредприятия в Узденском районе подозреваются в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями более Br9 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Источник: БЕЛТА

Подозреваемым инкриминировано необоснованное начисление с июля 2024 года по апрель 2025 года заработной платы работнику организации за работу в выходные дни, которую он фактически не выполнял. Деньги перечислялись с карт-счета предприятия на личный карт-счет этого работника.

По информации прокуратуры, незаконно полученными денежными средствами в размере более Br9 тыс. подозреваемые распорядились по собственному усмотрению.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Узденский районный отдел Следственного комитета.