Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более трех тысяч детей в Башкирии стали жертвами укусов клещей

В Башкирии клещи покусали более 8,6 тысячи человек.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2025 года в медицинские учреждения Башкирии обратились 8 866 человек, пострадавших от укусов клещей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Среди пострадавших числятся более трех тысяч детей.

Хотя пик активности кровососов традиционно приходится на май-июнь, опасность укусов сохраняется до осени. Особую тревогу у медиков вызывает высокая вероятность заражения опасными инфекциями, к которым относятся клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), и туляремия.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.