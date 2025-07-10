Более трех тысяч детей в Башкирии стали жертвами укусов клещей

С начала 2025 года в медицинские учреждения Башкирии обратились 8 866 человек, пострадавших от укусов клещей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Среди пострадавших числятся более трех тысяч детей.
Хотя пик активности кровососов традиционно приходится на май-июнь, опасность укусов сохраняется до осени. Особую тревогу у медиков вызывает высокая вероятность заражения опасными инфекциями, к которым относятся клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), и туляремия.
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