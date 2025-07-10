Экс-глава самарского ГУ МЧС не смог оспорить свой арест

Всех этапировали в Москву и арестовали, а когда расследование дела завершилось, и материалы были переданы в суд, доставили обратно в Самару на процесс. Яна Гущина осудили первым (он сотрудничал со следствием и помог раскрыть преступление): он получил реальный срок и должен будет выплатить многомиллионный штраф. В настоящее время в Ленинском районном суде Самары проходит процесс по делу остальных фигурантов уголовного дела. Заседание было перенесено на 15 июля, так как Олега Бойко накануне этапировали из Москвы, и он не успел ознакомиться с материалами.