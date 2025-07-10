Троих человек спасли после столкновения двух гидроциклов в Самаре вечером 9 июля

Это произошло около острова Проран. Подробностями поделились представители областного ГУ МЧС.
Информация об инциденте появилась в среду в 21:30. В столице 63-го региона столкнулись два гидроцикла BRP SEA-DOO. Всего пострадали три человека — двое взрослых и один ребенок.
«Розлива горюче-смазочных материалов не произошло, судовой ход не перекрывался», — добавили в областном ведомстве.
Ранее в Красноглинском районе Самары с тонущего маломерного судна спасли двоих человек.
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