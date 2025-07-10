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Троих человек спасли после столкновения двух гидроциклов в Самаре вечером 9 июля

Это произошло около острова Проран. Вытащили двоих взрослых и одного ребенка.

Это произошло около острова Проран. Подробностями поделились представители областного ГУ МЧС.

Информация об инциденте появилась в среду в 21:30. В столице 63-го региона столкнулись два гидроцикла BRP SEA-DOO. Всего пострадали три человека — двое взрослых и один ребенок.

«Розлива горюче-смазочных материалов не произошло, судовой ход не перекрывался», — добавили в областном ведомстве.

Ранее в Красноглинском районе Самары с тонущего маломерного судна спасли двоих человек.

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