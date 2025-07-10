Глава судебного департамента НСО стал фигурантом в деле о растрате

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело в отношении главы управления Судебного департамента Новосибирской области Александра Шереметьева по подозрению в крупной растрате, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По данным источника, в рамках расследования уже проведены обыски, а сам Шереметьев в настоящее время находится на допросе.
«Возбуждено уголовное дело [в отношении Шереметьева] о крупной растрате», — пояснил собеседник агентства.
Правоохранительные органы также проявляют интерес к деятельности заместителя Шереметьева, что может свидетельствовать о продолжении расследования и возможном расширении круга подозреваемых. Дело направлено для дальнейшего расследования, и в ближайшее время ожидаются новые процессуальные решения.