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Глава судебного департамента НСО стал фигурантом в деле о растрате

Уголовное дело возбуждено после обысков и допроса чиновника.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело в отношении главы управления Судебного департамента Новосибирской области Александра Шереметьева по подозрению в крупной растрате, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По данным источника, в рамках расследования уже проведены обыски, а сам Шереметьев в настоящее время находится на допросе.

«Возбуждено уголовное дело [в отношении Шереметьева] о крупной растрате», — пояснил собеседник агентства.

Правоохранительные органы также проявляют интерес к деятельности заместителя Шереметьева, что может свидетельствовать о продолжении расследования и возможном расширении круга подозреваемых. Дело направлено для дальнейшего расследования, и в ближайшее время ожидаются новые процессуальные решения.