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ДТП с участием полицейского автомобиля произошло в Алматы

Алматы. 10 июля. КазТАГ — На пересечении улиц Бөгенбай батыра и Жарокова произошло ДТП с участием полицейского служебного автомобиля, за рулем которого находился участковый инспектор, возвращавшийся с вызова, передает корреспондент агентства.

Источник: Telegram-канал @halyqstan

«По факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место на пересечении улиц Бөгенбай батыра и Жарокова, назначена служебная проверка. Установлено, что участковый инспектор возвращался с вызова. В салоне служебного автомобиля находились мужчина и женщина в состоянии алкогольного опьянения, которых он доставлял в подразделение полиции», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

По предварительной информации, во время движения пассажиры полицейского авто вели себя неадекватно и мешали управлению автомобилем, что привело к столкновению с другим транспортным средством.

В результате происшествия никто не пострадал, но оба автомобиля получили механические повреждения.

«По данному факту проводится разбирательство. Действия указанных граждан будут правовым образом оценены в рамках действующего законодательства», — заключили в ДП Алматы.