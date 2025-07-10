ДТП с участием полицейского автомобиля произошло в Алматы

«По факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место на пересечении улиц Бөгенбай батыра и Жарокова, назначена служебная проверка. Установлено, что участковый инспектор возвращался с вызова. В салоне служебного автомобиля находились мужчина и женщина в состоянии алкогольного опьянения, которых он доставлял в подразделение полиции», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.