В Камышине обрушился гараж после взрыва газового баллона, есть пострадавшие

По информации местных жителей, ЧП случилось около полудня на территории гаражного кооператива в 5-м микрорайоне. Работу экстренных служб очевидцы засняли на видео.
— В гаражном кооперативе во время сварочных работ взорвался газовый баллон. Несколько человек обратились за медицинской помощью, ещё одного человека зажало плитами, его вытащили спасатели, — рассказали свидетели.
На запрос в пресс-службе администрации Камышина затруднились прокомментировать произошедшее, уточнив, что в муниципалитет информация о ЧП не поступала.
В ГУ МЧС России по Волгоградской области подтвердили произошедшее, уточнив, что спасённый мужчина серьёзных повреждений не получил и от госпитализации отказался.
— В 12:48 в Камышине при проведении ремонтных работ произошла разгерметизация газового баллона, в результате чего произошло обрушение кирпичных стен гаража. Подразделения 28 ПСЧ производили деблокирование пострадавшего из-под завала. Мужчина от госпитализации отказался, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.