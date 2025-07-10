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Уфимский «Салават Юлаев» готовится к новому сезону

Уфимский «Салават Юлаев» поделился планами на межсезонье.

Источник: Комсомольская правда

Уфимский хоккейный клуб объявил о планах на предстоящее межсезонье. Главным событием станет участие в традиционном турнире памяти Ромазана, который пройдет в Магнитогорске с 26 по 29 августа.

Подготовка команды начнется 1 августа. За три недели до турнира юлаевцы проведут два контрольных матча с екатеринбургским «Автомобилистом» на домашней площадке.

Напомним, ранее в клубе утвердили тренерский штаб. Главным наставником по-прежнему остается Виктор Козлов. Его помощниками стали пять специалистов: Николай Цулыгин (защита), Владимир Потапов (атака), Дмитрий Мезенцев (вратари), Адриан Вальво (физическая подготовка) и Павел Евдищенко (видеоанализ).

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