Уфимский «Салават Юлаев» готовится к новому сезону

Уфимский хоккейный клуб объявил о планах на предстоящее межсезонье. Главным событием станет участие в традиционном турнире памяти Ромазана, который пройдет в Магнитогорске с 26 по 29 августа.
Подготовка команды начнется 1 августа. За три недели до турнира юлаевцы проведут два контрольных матча с екатеринбургским «Автомобилистом» на домашней площадке.
Напомним, ранее в клубе утвердили тренерский штаб. Главным наставником по-прежнему остается Виктор Козлов. Его помощниками стали пять специалистов: Николай Цулыгин (защита), Владимир Потапов (атака), Дмитрий Мезенцев (вратари), Адриан Вальво (физическая подготовка) и Павел Евдищенко (видеоанализ).
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.