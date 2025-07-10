Отчаяние толкнуло новосибирца на захват заложницы в приёмной сенатора

Во 2-м Восточном окружном военном суде Новосибирска завершилось рассмотрение дела 37-летнего Сергея Ермошина, который в декабре 2023 года удерживал помощницу сенатора Владимира Городецкого в приёмной. Суд постановил направить мужчину на принудительное лечение в психиатрический стационар, признав его невменяемым на момент совершения действий. Как следует из материалов дела, Ермошин, страдающий хроническим заболеванием, восемь лет безуспешно пытался получить медицинскую помощь, что, по его словам, и толкнуло его на отчаянный шаг, сообщает «Прецедент».
«Меня просто довели до отчаяния: я обращался за помощью к сенатору, заместителю губернатора, в Минздрав. Никаких результатов это не дало», — объяснял свои действия Ермошин в разговоре с журналистами сразу после инцидента.
После задержания мужчину сначала поместили в СИЗО, но затем перевели в психиатрический стационар, где, по словам его матери, его состояние ухудшилось. Защита настаивала на повторной экспертизе в московском Центре им. Сербского и просила вернуть обвиняемого в следственный изолятор, но суд отклонил эти ходатайства. Решение суда пока не вступило в законную силу — адвокат уже подала апелляционную жалобу, утверждая, что подзащитный не представляет опасности для общества и нуждается не в психиатрической, а в неврологической помощи. Параллельно СКР продолжает расследование уголовного дела о ненадлежащем оказании медицинской помощи Ермошину.