Отчаяние толкнуло новосибирца на захват заложницы в приёмной сенатора

После задержания мужчину сначала поместили в СИЗО, но затем перевели в психиатрический стационар, где, по словам его матери, его состояние ухудшилось. Защита настаивала на повторной экспертизе в московском Центре им. Сербского и просила вернуть обвиняемого в следственный изолятор, но суд отклонил эти ходатайства. Решение суда пока не вступило в законную силу — адвокат уже подала апелляционную жалобу, утверждая, что подзащитный не представляет опасности для общества и нуждается не в психиатрической, а в неврологической помощи. Параллельно СКР продолжает расследование уголовного дела о ненадлежащем оказании медицинской помощи Ермошину.