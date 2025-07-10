Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Литве тревога из-за дрона привела к эвакуации премьера и спикера сейма

В Литве прошла экстренная эвакуация премьер-министра и спикера Сейма из-за сигнала о дроне, якобы вторгшемся с белорусской стороны. По данным литовских военных, устройство оказалось самодельным и не представляло угрозы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас и спикер сейма Саулюс Сквернялис были эвакуированы из-за ложной тревоги о боевом беспилотнике, якобы нарушившем воздушное пространство со стороны Белоруссии, сообщает РБК.

По данным литовских военных, объект, упавший в километре от границы, оказался беспилотником кустарного производства и не представлял угрозы. Изначально власти расценивали инцидент как потенциально опасный.

Как отмечает Bloomberg, столь острая реакция Вильнюса демонстрирует рост напряженности в регионе. Она вызвана опасениями по поводу случайного пересечения границ стран НАТО российскими беспилотниками, которые могут сбиться с курса во время атак целей на территории Украины.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше