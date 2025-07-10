В Литве тревога из-за дрона привела к эвакуации премьера и спикера сейма

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас и спикер сейма Саулюс Сквернялис были эвакуированы из-за ложной тревоги о боевом беспилотнике, якобы нарушившем воздушное пространство со стороны Белоруссии, сообщает РБК.
По данным литовских военных, объект, упавший в километре от границы, оказался беспилотником кустарного производства и не представлял угрозы. Изначально власти расценивали инцидент как потенциально опасный.
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