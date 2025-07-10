Схватил бензин и зажигалку: ссора с приятелем обернулась жуткой трагедией для сибирячки

В Бурятии раскрыто шокирующее преступление, от которого кровь стынет в жилах. Местный житель, 40-летний мужчина, предстанет перед судом за убийство, совершенное с особой жестокостью. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР региона.
4 апреля 2025 года в селе Брянск разыгралась трагедия. Мужчина и его 45-летняя спутница выпивали, когда между ними вспыхнул скандал. Женщина попыталась выгнать его из дома, но то, что произошло дальше, сложно назвать просто преступлением — это была настоящая расправа.
— В приступе ярости обвиняемый схватил бензин и поджег женщину. С ожогами 2−3 степени, покрывавшими 60−65% тела, потерпевшая скончалась в больнице, — сообщают в пресс-службе ведомства.
Следствие собрало необходимые доказательства, также мужчина признал свою вину. Теперь ему грозит от 20 лет за решеткой — а возможно, и пожизненный срок. Уголовное дело уже направлено в Верховный суд Бурятии с утвержденным обвинительным заключением. Скоро станет известно, какое наказание понесет убийца.
Ранее КП-Иркутск сообщала, 12-летний мальчик умирал в своей комнате на глазах у младших сестер.