Схватил бензин и зажигалку: ссора с приятелем обернулась жуткой трагедией для сибирячки

4 апреля 2025 года в селе Брянск разыгралась трагедия. Мужчина и его 45-летняя спутница выпивали, когда между ними вспыхнул скандал. Женщина попыталась выгнать его из дома, но то, что произошло дальше, сложно назвать просто преступлением — это была настоящая расправа.