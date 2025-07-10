В Туапсе 14-летняя девочка сорвалась с «банана» в море

В Туапсинском округе 14-летняя девочка сорвалась с «банана» в море. Все произошло в поселке Ольгинка.
Девочка, сорвавшаяся с популярного на побережье аттракциона, ударилась о воду и получила ушибы. Подростку потребовалась помощь медиков.
Бригада скорой помощи доставила девочку в Туапсинскую больницу № 1 для обследования и лечения, пишет издание «Туапсинские вести».
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что в Темрюкском районе туристки пострадали из-за разрыва крепления на парашюте. От удара по голове одна из женщин потеряла сознание. После этого случая обе туристки попали с травмами в больницу, а прокуратура и следствие начали проверку.