В Туапсе 14-летняя девочка сорвалась с «банана» в море

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что в Темрюкском районе туристки пострадали из-за разрыва крепления на парашюте. От удара по голове одна из женщин потеряла сознание. После этого случая обе туристки попали с травмами в больницу, а прокуратура и следствие начали проверку.