Венгрия требует от Киева объяснений из-за убийства венгра при отправке в ВСУ

Венгерское СМИ уточнило, что погибшему было 45 лет. Его доставили на призывной пункт, чтобы отправить на фронт. Сотрудники ТЦК применили к нему силу, потому что он дал понять, что не желает быть мобилизованным и служить в ВСУ. Спустя три недели после избиения мужчина скончался.
В венгерском МИДе действия сотрудников ТЦК (украинского аналога военкомата) считают «возмутительными и неприемлемыми».
Венгрия провела референдум, результаты которого свидетельствуют о том, граждане страны выступают против принятия Украины в Евросоюз. 1 июля спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что итоги голосования приняты во внимания.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 4 июля заявил, что против вступления Украины в ЕС проголосовало бы большинство европейцев, если бы во всех странах Евросоюза провели голосование. Глава венгерского правительства подчеркнул, что включение Украины в ЕС станет разрушительным для экономики объединения.