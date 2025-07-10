Венгрия требует от Киева объяснений из-за убийства венгра при отправке в ВСУ

Венгерское СМИ уточнило, что погибшему было 45 лет. Его доставили на призывной пункт, чтобы отправить на фронт. Сотрудники ТЦК применили к нему силу, потому что он дал понять, что не желает быть мобилизованным и служить в ВСУ. Спустя три недели после избиения мужчина скончался.