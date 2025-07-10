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Венгрия требует от Киева объяснений из-за убийства венгра при отправке в ВСУ

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало украинского посла для объяснений после того, как стало известно о смерти венгра в Закарпатье из-за действий сотрудников Территориального центра комплектования (ТЦК). Перед отправкой на фронт погибшего избили железными прутьями.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Заместитель главы МИД Левенте Мадьяр заявил, что послу Украины придется представить отчет об инциденте и мерах, которые принимает Киев для того, чтобы не допустить повторения подобных случаев, пишут «Ведомости» со ссылкой на агентство MTI.

Венгерское СМИ уточнило, что погибшему было 45 лет. Его доставили на призывной пункт, чтобы отправить на фронт. Сотрудники ТЦК применили к нему силу, потому что он дал понять, что не желает быть мобилизованным и служить в ВСУ. Спустя три недели после избиения мужчина скончался.

В венгерском МИДе действия сотрудников ТЦК (украинского аналога военкомата) считают «возмутительными и неприемлемыми».

Венгрия провела референдум, результаты которого свидетельствуют о том, граждане страны выступают против принятия Украины в Евросоюз. 1 июля спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что итоги голосования приняты во внимания.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 4 июля заявил, что против вступления Украины в ЕС проголосовало бы большинство европейцев, если бы во всех странах Евросоюза провели голосование. Глава венгерского правительства подчеркнул, что включение Украины в ЕС станет разрушительным для экономики объединения.

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