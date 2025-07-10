В Калининграде при пожаре погибла пожилая женщина

В результате возгорания погиб человек.
Жертвой пожара стала пожилая женщина. Спасатели обнаружили её тело после того, как ликвидировали возгорание. В квартире также находился ребенок 2011 года рождения, которого удалось спасти.
Состояние пострадавшего мальчика оценивается как стабильное. После пожара его доставили в специализированное отделение детской областной больницы, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Расследование инцидента находится под надзором прокурора Московского района Марии Чудиновой. В настоящее время специалисты проводят предварительную проверку, в рамках которой предстоит установить причины возникновения пожара и все сопутствующие обстоятельства.